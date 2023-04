Humorista Kathy Griffin faz desabafo sobre como é viver com estresse pós-traumático

17/04/2023 | 14:10



Kathy Griffin, de 62 anos de idade, já fez muitas pessoas rirem com suas piadas, mas, assim como todo mundo, a vida da comediante não é só feita de sorrisos e momentos de diversão. Através de um vídeo no TikTok, a humorista revelou que sofre com um caso extremo de estresse pós-traumático.

- Vamos falar sobre PTSD. Nunca falei sobre isso publicamente. Você pode rir ou o que quer que seja, mas fui diagnosticado com PTSD complexo e é considerado um caso extremo. Se algum de vocês conhece minha história, entenderá que isso realmente começou para mim há cerca de 5 anos e meio, começou ela.

Caso você esteja por fora, em 2017, Kathy foi bastante criticada após posar com uma cabeça sangrenta que lembrava o rosto de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos na época. O caso acabou gerando, ainda, sua demissão na CNN.

Griffin ainda reforçou que o fato de ter sido diagnosticada com câncer de pulmão, em 2021, não a ajudou a lidar com suas questões de saúde mental. Devido ao seu tratamento, durante o feriado de Páscoa, a humorista revelou nas redes sociais que precisou fazer uma ressonância magnética.

Melhoras pra ela, né?