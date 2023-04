Lula decide ir à coroação de Charles III e pode estender viagem para encontro com premiê

17/04/2023 | 14:03



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu comparecer à coroação do Rei Charles III, do Reino Unido, em 6 de maio.

A viagem a Londres ainda pode ser estendida, de acordo com fontes diplomáticas, caso o petista consiga viabilizar um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Charles III assumiu o trono no Reino Unido após a morte de Elizabeth II, sua mãe e mais longeva rainha britânica. A viagem integra a estratégia do governo de alçar Lula à posição de um relevante player internacional. O presidente voltou domingo (16) da China e embarca na noite desta quinta-feira (20) para agendas em Portugal e Espanha.

A viagem de Lula para Europa está dentro de um contexto de fortalecimento da presença do Brasil no cenário internacional. Desde o começo de seu terceiro mandato, o presidente já visitou países do Mercosul (Argentina e Uruguai), os Estados Unidos e a China, parceiros comerciais importantes do País.

Como mostrou o Estadão, Lula foi convidado para participar da reunião do G-7 que acontecerá em maio. É a primeira vez, desde 2009, que o convite é feito. O G-7 é composto pelos Estado Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá e Reino Unido.