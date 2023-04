17/04/2023 | 13:30



Djokovic abre vantagem no topo do ranking, Ruud vira 3º e Monteiro perde 9 posições

Novak Djokovic aumentou em 90 pontos sua vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz no topo do ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira. Mesmo caindo nas oitavas de final em Montecarlo, o sérvio somou 80 pontos na competição, subindo para 7240, enquanto Alcaraz perdeu 10 e agora tem 6770, uma diferença de 470. O brasileiro Thiago Monteiro caiu nove posições ao ceder 24 pontos e agora é o 89º do mundo.

Depois de perder o reinado em Montecarlo, onde defendia o bicampeonato, o grego Stefano Tsitispas foi o grande derrotado na nova lista da ATP ao ter descontados 820 pontos de seu total - a competição era Masters 1000 - e acabou deixando a terceira posição para o norueguês Cásper Ruud.

O grego ainda foi superado pelo russo Daniil Medvedev, agora o quarto. Tsitispas tinha 5770 e agora aparece com 4950, ainda com larga vantagem sobre o russo Andrey Rublev, campeão sobre Holger Rune, e que manteve o sexto posto, agora com 910 pontos a mais (subiu para 4380). O dinamarquês subiu de nono parra sétimo, com 3865 ao ganhar 530 pelo vice-campeonato.

O bom desempenho dos concorrentes custou duas posições ao canadense Félix Auger-Aliassime, que caiu para nono ao também ser superado pelo italiano Jannik Sinner, agora o oitavo. Fechando o Top 10 aparece o americano Taylor Fritz.

Quem mais caiu no ranking por causa de Monte4Carlo foi o vice de 2022, o espanhol Alejandro Davinovich Fokina, que foi eliminado cedo na competição e teve descontados 580 pontos. De 24º, agora figura em 38º, com 1025 pontos.

Confira o Top 10:

1º - Novak Djokovic (Sérvia) - 7240 pontos

2º - Carlos Alcaraz (Espanha) - 6770

3º - Cásper Ruud (Noruega) - 5255

4º - Daniiel Medvedev (Rússia) - 5240

5º - Stéfanos Tsitsipas (Grécia) - 4950

6º - Andrey Rublev (Rússia) - 4380

7º - Holger Rune (Dinamarca) - 3865

8º - Janik Sinner (Itália) - 3525

9º - Félix Auger-Aliassime (Canadá) - 3450

10º - Taylor Fritz (Estados Unidos) - 3245

89º - Thiago Monteiro (Brasil) - 665