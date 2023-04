Bruna Biancardi solta a voz para Neymar Jr.: Ele me faz cantar toda vez

17/04/2023 | 13:11



Mais apaixonados do que nunca, Neymar Jr. e Bruna Biancardi mais uma vez tomaram a internet com um de seus momentos românticos. Agora, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que pegou no microfone e soltou a voz a pedido do namorado.

Nos Stories do Instagram, Bruna exibiu um registro em que aparece cantando a música As Quatro Estações de Sandy e Júnior ao lado do jogador de futebol e escreveu na legenda:

Ele me faz cantar toda vez.

Apesar da timidez de Biancardi no vídeo, internautas elogiaram a voz da influenciadora nas redes sociais.