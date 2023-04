Policiais Militares rodoviários prendem homem em flagrante em São Bernardo

Da Redação



17/04/2023 | 13:07



No sábado (15), Policiais Militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 1ª Cia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam um homem por roubo. Durante patrulhamento na rodovia Anchieta no km 13, a equipe identificou um indivíduo com uma moto Honda/CB 300 preta roubando algumas pessoas no ponto de ônibus da Av. Taboão em frente ao mercado Assai.





Os policiais, vendo a situação, começaram a perseguição, o homem perdeu o controle da direção e veio ao solo. A equipe foi atrás a pé do indivíduo que atravessou o córrego e se escondeu na área na mata, e logo em seguida pulou o muro do pátio de uma empresa, mas os policiais conseguiram fazer a abordagem do indivíduo que já tem passagem criminal ART. 33 e 35 da Lei de Drogas.

O homem foi apreendido, e com ele um revólver calibre 32, com seis munições intactas e uma mochila com diversos pertences das vítimas dentre eles celulares, bolsa e jóias.

O meliante foi apresentado no 2° DP de São Bernardo do Campo onde permanece à disposição da Justiça.