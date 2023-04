Douglas Souza pede namorado em casamento: 'Te amo infinito'

17/04/2023 | 12:30



O jogador de vôlei Douglas Souza pediu seu namorado, o streamer Gabi Campos, em casamento no último domingo, 16. No seu perfil do Instagram, o atleta compartilhou a novidade.

"Foi o 'sim' mais lindo e importante da minha vida! Assim como eu te digo todos os dias. Te amo infinito!", escreveu na legenda das fotos onde aparece de mãos dadas com o parceiro mostrando a aliança de compromisso.

O rapaz também deixou uma declaração apaixonada. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou noivo. Eu te amo muito, você é o amor da minha vida e quero passar o resto da minha vida do seu lado", escreveu.

Nos stories o ex-participante do Dança dos Famosos, contou como foi planejado o pedido, que teve alguns percalços, mas no final, "deu tudo certo", contou.