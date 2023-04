A fila andou? Leonardo DiCaprio é fotografado em clima de intimidade com modelo russa de 37 anos de idade

17/04/2023 | 12:10



Parece que a fila de Leonardo DiCaprio andou! De acordo com o site TMZ, o ator estaria se relacionando com a supermodelo russa Irina Shayk, de 37 anos de idade. Vale pontuar que essa é a primeira vez, em duas décadas, que o astro se relaciona com uma mulher de mais de 30 anos de idade.

O novo casal foi visto em clima de intimidade durante o Coachella, festival realizado na Califórnia. Nos cliques, DiCaprio apareceu com as mãos no ombro da modelo, e conversando muito próximo da mesma.

Conheça mais sobre Irina Shayk

Para quem não conhece a supermodelo russa, ela já foi casada com Bradley Cooper, com quem tem uma filha de seis anos de idade. Além do ator, ela namorou o jogador Cristiano Ronaldo por cinco anos.

E se você acha que o Coachella só rendeu esse casal, se enganou! Camila Cabello e Shawn Mendes curtiram o festival com direito a beijos e abraços, e confirmação de estarem juntos novamente.