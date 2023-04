Taylor Swift surge nas redes sociais pela primeira vez depois de suposto término

17/04/2023 | 12:10



Depois de supostamente ter dado um ponto final em seu noivado com Joe Alwyn, Taylor Swift quebrou o silêncio na web e voltou a interagir com os fãs no Twitter. A cantora realizou três shows em Tampa, nos Estados Unidos, de sua longa lista de apresentações previstas no país, e vibrou com a participação do público.

Com uma sequência de registros de seus dias, a artista agradeceu a presença dos admiradores por lá e declarou ainda estar muito agitada com tudo que aconteceu nos últimos dias da The Eras Tour, que juntou todos os maiores hits da artista.

Ainda vibrando com os três shows em Tampa! Obrigada ao público inesquecivelmente épico e a Aaron Dessner por vir tocar duas vezes comigo, sonhamos com isso há tanto tempo! Muito grata pelas memórias que estamos fazendo nesta turnê, escreveu Taylor.

Vale lembrar que as últimas apresentações da turnê aconteceram poucas semanas depois da imprensa norte-americana ter revelado o suposto fim do relacionamento da artista com Joe. A revista People chegou a dizer que eles teriam se separado por terem diferenças de personalidade. Nenhum dos dois falou sobre o ocorrido até o momento, entretanto.