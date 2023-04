Após Pocah movimentar web para procurar paradeiro de MC Sabrina, cantora ressurge e explica sumiço

17/04/2023 | 12:10



Logo depois de deixar artistas e fãs preocupados com o seu sumiço, MC Sabrina, considerada uma das pioneiras do estilo funk melody, reapareceu na web no último domingo, dia 16, e afastou os boatos de cárcere privado.

Tudo começou quando Pocah movimentou a web para procurar o paradeiro da artista, que não dava notícias há algum tempo.

Essa noite, eu sonhei com a MC Sabrina, queria tanto ter notícias dela, escreveu Pocah no Twitter.

Lexa, então, completou a mensagem:

Idem, amiga! Ela é uma grande percursora do funk melody. Escutei tanto quando eu era criança. Por onde ela anda?

Pocah respondeu ao comentário da amiga:

Há anos mando mensagem para MC Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de cárcere privado, depressão e até estado vegetativo. Uma das pioneiras do nosso funk desaparece e ninguém está falando nada. Por quê?

Ao ver o bafafá, a equipe de Sabrina se pronunciou:

Viemos por meio desta esclarecer que as acusações caluniosas de cárcere privado e dopar a MC Sabrina (Sabrina Luíza de Souza) não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência. Agradecemos aos fãs e artistas o enorme carinho e preocupação.

A funkeira ainda apareceu nos Stories e disse:

- Por muitos motivos que não vêm ao caso, porque motivo pessoal é motivo pessoal, já motivo artístico, onde expressamos nossa arte, é sempre dito. Estarei voltando aí com tudo, com as músicas, com tudo que eu gosto de fazer. Até porque arte é arte e sempre chama. Um beijo no coração de todos vocês que estão sempre esperando aqui, sempre olhando tudo, e meu desculpa também, por que não?