Fora do BBB23, Sarah Aline fala sobre relação com Ricardo Alface: - É muito gostoso viver essa reciprocidade

17/04/2023 | 12:11



Na manhã desta segunda-feira, dia 17, Sarah Aline tomou café da manhã no Mais Você para conversar sobre a sua trajetória no BBB23. Logo no começo do programa, Ana Maria Braga fez uma confissão:

- Eu não esperava te ver aqui. Estava torcendo para não te ver aqui hoje.

A apresentadora ainda perguntou à psicóloga quem ela acha que será o próximo participante a ser eliminado.

- Saindo da casa sem informação nenhuma, eu chitaria para você que a próxima pessoa que conversaria com você seria a Amanda, mas hoje eu entendo que o jogo está numa circunstância muito diferente do que a gente estava percebendo lá dentro. As coisas aqui fora estão sendo vistas de uma outra forma. Então acho que não vai ser a Amanda que vai estar aqui com você semana que vem, torço para que não seja Domitila Barros. Acredito que as três tem um jogo completamente diferente. A Lari voltou para a casa com outra oportunidade do povo, mas sinto que a força da Domitila ainda vai fazer com que ela fique um pouquinho mais lá. Então acredito que a Lari sente aqui com você nos próximos dias.

Ela ainda explicou o que acha do jogo de Amanda:

- Lá de dentro, das relações que eu tive com a Amanda, a gente tem sempre as trocas, né. A troca que a gente tem de amizade, resenha, estar junto. E tem as nossas perspectivas sobre jogo. A Amandinha foi uma das pessoas que não só por nossas opiniões, mas nos discursos que a gente vê do Tadeu dos paredões que ela foi que o jogo dela demorou para ser visto. A gente tinha vários jogadores e jogadoras nessa edição e o jogo dela demorou para reconhecer. Sinto que isso tenha acontecido mais agora no final do jogo onde não tem muito para onde correr, a gente vota em todo mundo o tempo inteiro. Se você não ganhar a prova, você vai sim para o paredão. Acho que o jogo dela está se tornando mais impositório hoje em dia. No começo, ela teve várias trocas comigo, compartilhava o quanto estava se sentindo um pouco perdida ali, entendendo quem eram suas prioridades o de quem ela era prioridade. Ela está se encontrando bem com as meninas nessa reta final.

Ao ser questionada, Sarah revelou acreditar que o motivo de ter sido eliminada foi ter caído contra duas torcidas fortes no paredão.

- Na hora que eu saí, ainda estava me questionando muito o motivo. A gente tinha no mesmo paredão comigo pessoas que tinham um jogo muito parecido e ao mesmo tempo diferente do meu. Então hoje acredito que um dos motivos da minha saída foi muito pela narrativa do jogo hoje. As quatro mulheres que estão jogando juntas, desérticas, construíram suas alianças e suas estratégias de uma forma muito forte. Acredito que isso esta encantando bastante, o telespectador brasileiro esta gostando de ver. Eu fui para aquele paredão que todo mundo tem um pouco de medo, que é duas contra uma.

E ainda foi sincera ai falar sobre a sua relação com Ricardo Alface, com quem teve um affair na casa mais vigiada do Brasil.

- Eu tinha muito receio de qualquer coisa me desfocar lá dentro do jogo, do que eu queria fazer. Aqui fora não vou mentir, minha relações nunca foram das que me ajudavam a focar. Então falei que o primeiro passo era não me relacionar com alguém e paguei minha língua, porque foi muito bom, gostei muito, não me desfocou do jogo, que eu e o Alface estávamos determinados. É muito gostoso viver essa reciprocidade e foi um carinho que a gente construiu. Começou na amizade e do nada vimos que era algo que gostávamos, que estava legal, intenso.

Ao rever o momento em que falou ao biomédico que o amava, Sarah explicou que é muito sincera com seus sentimentos.

- Acho que foi muito espontâneo, eu fiquei até na hora extremamente constrangida. Sou muito fácil de amar, no sentido não só de pessoas afetivas, mas de amizade. Eu consigo gostar muito das pessoas e o eu te amo é um sentimento muito franco que vem de mim. Eu até me controlo às vezes, mas esse dia do Facinho foi muito especial para mim. É isso, sou eu sentindo. Na hora, ele não falou nada, mas não parou de chorar. O choro dele diz também muita coisa. Foi porque eu quis, saiu sem querer e acho que a emoção dele me deixou chocada, achei fofinho.

O brother foi muito criticado na web por suas recentes escolhas no jogo, que acabaram resultando na ida da psicóloga o paredão.

- A partir do momento que ele diz que veio um sentimento de culpa é porque alguma coisa ali incomodou na própria atitude. É de fato um jogo lá dentro, a gente sabe que quer fazer tudo para ganhar. Eu não teria uma atitude reciproca em pensar em fazer algo para tirar vantagem dele, talvez possa ser o erro do porque eu estou aqui fora da casa, mas quando ele comentou comigo que estava se sentindo um pouco culpado e preocupado com essa eliminação, eu escolhi entender a intenção dele. Mas também não tiro o olhar critico da internet de que talvez ele falar que foi tudo estratégico pode sim ser uma critica, um posicionamento questionável, e só vou descobrir quando ele sair. Fico pensando sim se foi traição ou não, acho que jogo é jogo.