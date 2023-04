Tiago Leifert explica sumiço de seu canal no Youtube: Todos sabem os problemas que estamos passando aqui em casa

17/04/2023 | 12:11



Tiago Leifert voltou oficialmente a alimentar seu canal no Youtube, o 3 na Área. No primeiro vídeo, depois do hiato, ele explicou que não estava de férias e que continuou na ativa, mas precisou se ausentar para focas nas suas questões familiares.

- Todos sabem os problemas que estamos passando aqui em casa e a gente teve que ficar um tempo fora, eu não estava descansando nem nada. Desde a final da Copa [do Mundo], que infelizmente eu não pude narrar no GloboPlay, a gente deu uma parada e isso foi importante, disse ele.

Caso você não se lembre, a filha do apresentador, Lua, de dois anos de idade, foi diagnosticada com um câncer raro nos olhos e, por isso, passa por tratamento. Continuando a explicação, ele disse:

- Geralmente o bebê tigre tem muitos compromissos no período da tarde, então de manhã é melhor para mim, disse ele, ao explicar o novo horário do canal.