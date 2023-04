Eliezer revela que Lua nasceu um ano após ele afirmar no BBB22 que não queria filhos

17/04/2023 | 12:11



Isso que é uma baita coincidência! Eliezer usou as redes sociais pra relembrar um de seus momentos no BBB23 e expor as ironias da vida. Enquanto estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, o influenciador acabou sendo escolhido para um castigo do monstro em que devia ninar um bebê sempre que ele chorasse. Na época, chegou a declarar que não queria ter filhos, mas hoje é o papai babão de Lua.

O marido de Viih Tube revelou que sua fala sobre paternidade foi feita um ano antes do nascimento de sua primeira filha. A data surpreendeu o famoso, que aproveitou param exibir um vídeo em que aparece com o bebê do reality e logo em seguida com Lua no colo, comparando os dois momentos.

Na legenda, Eli escreveu:

Madrugada de 10 de abril do ano passado eu estava no monstro do bebê chorando. Madrugada de 10 de abril desse ano, a Lua tinha acabado de nascer e eu estava exatamente fazendo a mesma coisa que fazia só que com ela, assistindo BBB. E outro detalhe, era domingo noite de 10 de abril de 2022 quando eu respondi o Tadeu Schmidt: Filho só daqui 20 anos. Lua nasceu nesse mesmo domingo, um ano depois? vocês acreditam? Coincidência??? O mundo não gira, ele capota!