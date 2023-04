Ariana Grande surge caracterizada como Glinda em primeiras fotos divulgadas do filme Wicked e relembra antiga vontade de interpretar a personagem

17/04/2023 | 12:11



Estão prontos para desafiarem a gravidade? Ariana Grande sim. A cantora vai interpretar Glinda, a Bruxa Boa do Oeste, no filme Wicked, baseado na peça de teatro da Broadway, que mostra a história não contada das bruxas de Oz. No último domingo, dia 16, as primeiras imagens do longa foram divulgadas e deram spoilers sobre as caracterizações de Ariana e de Cynthia Erivo, que vai viver Elphaba, a Bruxa Má do Oeste.

Toda trabalhada no icônico vestido rosa da personagem, a cantora apareceu subindo as escadas, exibindo as madeixas loiras, enquanto Cynthia estava com as vestimentas pretas, a pele verde e o chapéu pontudo.

Ariana aproveitou para repostar nos Stories um antigo tweet. Em dezembro de 2011, ela deu uma passadinha na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos, para conferir de perto a peça de teatro, e escreveu:

Amei ver Wicked de novo. Uma produção incrível. Me fez perceber o quanto eu desejo interpretar a Glinda algum dia.

Parece que o sonho se tornou realidade, hein! O longa tem previsão de ser lançado em 27 de novembro de 2024.