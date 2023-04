Ana Maria Braga volta para o comando do Mais Você após cirurgia

17/04/2023 | 12:11



Ana Maria Braga está de volta! A apresentadora estava afastada do Mais Você desde o dia 27 de março, quando precisou se ausentar para fazer um procedimento cirúrgico nas pernas. De volta no comando do matinal, a apresentadora comemorou:

- Que bom, estou aqui mais um dia. Então. o que eu posso fazer desse dia? A decisão é de quem, Lourinho?

- É só nossa Ana Maria, respondeu o Louro Mané.

- Saudade, saudade mesmo, disse Ana, com os olhos cheios de lágrimas.

Essa não foi a primeira vez que Ana apareceu desde a cirurgia. Quando o Palmeiras, seu time do coração, venceu o Campeonato Paulista, Ana fez uma transmissão direto de sua casa para entrevistar o goleiro do time, Weverton Pereira da Silva.

Enquanto estava afastada, o matinal ficou nas mãos dos repórteres Talitha Morete e Fabrício Battaglini.

- Não tenho palavras para você [Talitha] e para o Fabrício. Fizeram um delicioso trabalho, parabéns. Mas muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês.