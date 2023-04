Parque aquático da Disney promove festa noturna com DJ e pool Party

Redação

Do Rota de Férias



18/04/2023 | 17:55



O parque aquático da Disney Typhoon Lagoon, em Orlando, promoverá um evento noturno, com direito a DJ e pool party, de 20 de maio até 12 de setembro. Trata-se do H2O Glow After Hours, cujos ingressos são vendidos separadamente em relação aos tíquetes regulares do centro de lazer.

O evento reúne uma série de atrações, além de decoração brilhante, festas na piscina animada por DJs, sorvete de cortesia e aparições surpresas de personagens. Além disso, os visitantes podem desfrutar das principais atrações do parque em um ambiente diferente e especial, com ele todo iluminado.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

Novo cardápio no parque aquático da Disney

As opções de cardápio dos restaurantes do parque aquático da Disney também foram aprimoradas e agora incluem o delicioso DOLE Whip, que vem em sabores como melancia, manga, abacaxi, morango e framboesa. Para experimentar, basta passar no restaurante Snack Shack.

Outras novas ofertas incluem o cone de abacaxi de cabeça para baixo servido no Happy Landings, enquanto o Leaning Palms agora oferece um sanduíche de frango assado com abacaxi grelhado.

Para quem deseja saborear bebidas exclusivas, o Kungaloosh Kooler, o Crush ‘N’ Gushed Red and White Sangrias e o Mayday Mojito Flight são algumas opções coloridas de bebidas alcoólicas para maiores de 21 anos que agora estão disponíveis no Typhoon Lagoon.

Principais atrações do Typhoon Lagoon

Typhoon Lagoon, parque aquático da Disney em Orlando

A maior piscina de ondas ao ar livre da América do Norte, a Typhoon Lagoon Surf Pool, é uma das principais atrações do parque aquático da Disney. Adotando tecnologia de ponta, cria ondas controladas de até dois metros de altura, oferecendo uma experiência única.

Outras atrações populares do Typhoon Lagoon são a Miss Adventure Falls, Crush ‘N’ Gusher, Castaway Creek e Humunga Kowabunga, todas elas oferecendo muita diversão para quem viaja em família.