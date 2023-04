Viih Tube conta que Lua teve de passar por cirurgia durante a primeira semana de vida

17/04/2023 | 10:39



A influenciadora Viih Tube contou que a filha Lua teve de passar por uma cirurgia durante a primeira semana de vida. A bebê fez uma frenectomia, procedimento que consiste no corte da membrana debaixo da língua, que facilita a amamentação.

"A Lua nasceu com um 'freio' na língua, ela vez a frenectomia, mas, antes de fazer a frenectomia, ela mamou. Fez bolha de sucção, fez várias coisas. E eu saber que estava errado facilitou muito", descreveu a influenciadora nas redes sociais.

A avaliação do "freio" na língua dos bebês passou a ser obrigatória em 2014 com a criação da Lei nº 13.002, que impôs a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, ou o Teste da Linguinha.

No portal do Ministério da Saúde, é descrito que o exame permite detectar se uma possível alteração na língua afetará diretamente "na qualidade da amamentação do bebê e no desenvolvimento da fala, mastigação, deglutição e higiene oral". Segundo a instituição, o Teste da Linguinha visa evitar o desmame precoce.

O teste, porém, é alvo de discordâncias entre a comunidade médica. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), entrou com um pedido de revogação da lei em 2019, argumentando que a decisão foi publicada "sem consulta prévia às entidades envolvidas com esse aspecto da saúde da criança, sobretudo a Sociedade Brasileira de Pediatria".

De acordo com a SBP, o Teste da Linguinha ocasiona intervenções cirúrgicas desnecessárias e dificulta a identificação de casos mais graves. "Qualquer ação que proteja e promova o aleitamento materno deve ser estimulada, mas com critério e análise adequados, para que traga benefícios ao binômio mãe-bebê", escreveu a instituição.