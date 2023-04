Palavra do Leitor

Da Redação



17/04/2023



Juscelino Filho

As descoberta dos malfeitos do ministro Juscelino Filho, das Comunicações, parecem não ter fim. Toda semana aparece uma denúncia mostrando como agia esse senhor. Contratar pessoas através dos gabinetes, pagá-las com dinheiro público, parece ser uma prática entre deputados e senadores, sem contar as rachadinhas. A imprensa pode e deve colocar luz nessas práticas. As surpresas serão grandes, pois justamente quem deveria combater ilícitos é quem os pratica sem o menor pejo. E, por ironia do destino, o ministro das Comunicações comunica muito mal quando seus “funcionários parlamentares” são convidados a falar. Uma coisa é certa, quem fala é demitido, quem cala é promovido. Que péssimo exemplo de comunicação.





Izabel Avallone - Capital

Jeitinho

O caso Apex é mais um dos muitos que ainda veremos? Moralidade? Onde? No Ministério de Juscelino Filho, a cada hora, aparecem mais empregados pagos com o nosso dinheiro. Na Lei das Estatais temos mudanças nas regras para acomodar Luiz Mercadante. Agora na Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportadores e Investimentos) altera-se o estatuto e não há necessidade de ser fluente em inglês para acomodar mais um ‘companheiro’: o Jorge Viana. Alex Carreiro, no governo Bolsonaro, não ficou no cargo justamente por não falar inglês. E temos a Dilma nos Brics, que também não é fluente em inglês. E vamos engolindo tudo isto? Acho que assim é que começa o despotismo!





Tania Tavares - Capital





Taxação

Faz muito bem o governo de taxar com imposto compras de até US$ 50, por parte de pessoas físicas de sites estrangeiros, também cercado de fraudes. Essa acertada decisão protege empresas brasileiras da concorrência desleal. Porém, essa gritaria da oposição de que os maiores prejudicados são os consumidores pobres é uma balela. Mesmo porque essa classe social, que mal e mal consegue comprar produtos básicos, não vai melhorar sua qualidade de vida comprando supérfluos. E o lado positivo é que sem essa sonegação de impostos (que será complexo implantar) o governo que corre atrás de mais arrecadação pode amealhar para seus cofres até R$ 8 bilhões.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

André do Rap

Eu nunca imaginei que vivenciaria um dia no Brasil tamanha decadência ética, moral, cívica e jurídica. Se não bastasse o então ministro do STF, Marco Aurélio Mello, ter libertado o chefe do narcotráfico André do Rap mesmo respondendo por uma ficha corrida quilométrica, agora determinou-se que sejam devolvidos a ele helicóptero, embarcação de 60 pés, dois luxuosos imóveis em Angra dos Reis, Porsche 2016, quatro jet-skis, quatro computadores e 33 telefones celulares, todos adquiridos com lucro do narcotráfico. Resta saber se o proprietário que irá retirar, porque será uma ótima oportunidade paras prendê-lo novamente, já que fugiu do País.

Beatriz Campos - Capital





Leis

Nossas leis são simbólicas, só valem para ladrões de galinha. Gente graúda, condenada a mais de 12 anos, desfrutou de autêntico spa por penas 580 dias e, condenado a 400 anos, só ficou dois detido. O crime compensa enquanto não houver tolerância zero para todo tipo de crime e maior rigor (prisão integral da pena e confisco de bens para os crimes de corrupção, hediondo, tráfico de drogas e invasão de propriedade) e acabar com o prende e solta que é incentivo aos malfeitos.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)