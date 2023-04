Professores, famílias e prevenção a ataques

Da Redação



17/04/2023 | 10:27



Os últimos ataques a escolascausam intranquilidade na população. Felizmente, os governos federal e estaduais e o Ministério Público estão se mobilizando em ações para acabar com esses atos criminosos e desumanos. Devemos, porém, lembrar que não basta a ação governamental. Mais do que nunca se faz necessário a atitude dos professores e da família, não para suplementar a ação estatal, mas para tratar do problema de forma humana e civilizada.

Ao lado das medidas oficiais – vigilância, investigação, inteligência policial e prevenção ao crime – é preciso, com a competência e o jeito do professor para ensinar boas práticas, incutir nos alunos a cultura de respeito à diversidade, primeiro pela respeitosa razão humanitária e suplementarmente para evitar as possíveis reações exacerbadas dos que, além de diferentes, também carregam alguma deficiência psíquica que os torna perigosos e até letais.

O professor, com seu empenho, consegue convencer o aluno a respeitar os colegas diferentes – pouco importa qual o tipo de diferença – e, dessa forma, cumpre com louvor a sua missão de educador. Além da educação formal, estará ele educando para a vida e as boas relações humanas e, consequentemente, protegendo todo o grupo de possíveis represálias. A soma de esforços dos professores e da família sempre foi o acontecimento mais benfazejo na vida do aluno.

Desavenças, brigas e problemas de relacionamento sempre existiram. Muitas décadas atrás, grupos de jovens de um bairro impedia a entrada em seu “território” de jovens vindos de outros pontos da cidade. Isso ocorria tanto na Capital quanto no Interior. Nos anos 70, a prática passou a ser chamada bullying e referir-se com mais ênfase aos distúrbios nas escolas. As transformações sociais e a luta libertária do último século nos conduziram ao atual estado com jovens fora de controle. A facilidade de comunicação proporcionada pela internet levou a violência escolar a ser conhecida mundialmente. Tanto que os ataques são muito parecidos entre si e, invariavelmente, o autor busca notoriedade. e sente-se vitima, supostamente por ter sofrido bullying. Para se redimir, sente a necessidade de aparecer poderoso e não fraco, mesmo com a possibilidade de morrer no fim do episódio.

Apesar de ainda impactados pelos acontecimentos recentes, é uma esperança a atitude que os governos vêm adotando para inviabilizar novos ataques à rede escolar. A vigilância nas escolas, os professores socializadores, o botão de pânico (que já funciona em São Paulo) para chamar a polícia rápida e discretamente, e o canal para denunciar anonimamente postagens que incentivem o crime contra as escolas e os alunos. Essas providências, se não forem somadas à ação firme dos professores e da família, poderão apenas postergar os futuros ataques. Por isso é necessário desarmar os espíritos. Despotencializar a desumana brincadeira de mau gosto

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).