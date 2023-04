Segurança privada de Orlando

Da Redação



17/04/2023 | 10:20



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem demonstrado a cada dia, com atitudes absolutamente questionáveis, que não tem nenhuma intenção de se tornar um cidadão comum do município a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando tiver chegado ao fim seu segundo governo. O tucano pretende manter parte das benesses oferecidas ao chefe do Executivo mesmo quando não ocupar mais a função pública.

Reportagem do Diário publicada nesta edição traz com detalhes uma manobra política realizada por Orlando que garantiu a ele a manutenção da segurança pessoal, realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), quando ele deixar a Prefeitura e pelos próximos quatro anos. Ou seja, segurança privada com dinheiro do contribuinte.

O projeto de Orlando foi aprovado ao apagar da luzes de 2021 pela Câmara. O ‘jabuti’ que favorece o atual prefeito foi incluído em pacote que propunha mudanças administrativas na Guarda. Mas o rolo compressor deve terminar na Justiça, por meio de ação do vereador Julinho Fuzari (PSC). As palavras do advogado Alberto Rollo, especialista em direito eleitoral, deixam claro o inusitado, para dizer o mínimo, da medida do prefeito. “Segurança é obrigação do Estado, mas para todos os cidadãos. A gente pode até dizer que é inconstitucional porque agride o interesse público. Por que só uma pessoa vai ser protegida, só o ex-prefeito?”

Enquanto tenta garantir segurança privada da Guarda Civil Municipal para quando viver o momento pós-governo municipal, custeada pelo dinheiro público, diga-se, Orlando Morando deveria se preocupar em melhorar muito o serviço e permitir a transparência dos custos da administração de São Bernardo com a saúde, já que, nas palavras de uma dirigente sindical, o prefeito de São Bernardo trata o setor como uma autêntica “caixa preta”.