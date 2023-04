OnlyFans: como manter a segurança ao usar a plataforma

Da Redação

Do 33Giga



17/04/2023 | 09:55



Tem sido muito comum ver figuras públicas no Instagram divulgarem contas no Onlyfans. Esse serviço de assinatura ganhou força durante a pandemia e agora tem mais de 170 milhões de usuários, dos quais 2,1 milhões são criadores de conteúdo registrados.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Embora o site hospede todos os tipos de conteúdo, ele está amplamente associado ao conteúdo adulto. Mas, por conta da popularização,a plataforma também se tornou alvo para cibercriminosos, que passaram a duplicar perfis de usuários para tentar espalhar arquivos maliciosos.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Diante deste contexto, a ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, adverte que, sem as medidas de precaução corretas, o entretenimento adulto e a privacidade online podem ter consequências negativas. Os riscos que podem surgir dessa combinação vão desde o vazamento desses conteúdos, passando pela pornografia de vingança até violações de dados em larga escala.

“O fato de muitas pessoas usarem o OnlyFans para monetizar seu conteúdo, o torna uma plataforma atraente – e não apenas para criadores de conteúdo. Portanto, é importante saber no que você pode estar se metendo, seja como assinante ou como criador de conteúdo, e como se proteger de riscos que ameaçam a privacidade e a segurança”, explica Camilo Gutiérrez Amaya, Chefe do Laboratório da ESET América Latina.

“De fato, como acontece com muitas outras plataformas, redes sociais e serviços on-line em geral, a chave para se manter seguro é estar informado sobre as ameaças que existem, gerenciar as configurações de segurança e privacidade em suas contas e aplicar as práticas básicas de segurança recomendadas para minimizar os riscos”, completa.

Como manter contas em segurança?

Criadores de conteúdo: devem fornecer informações pessoais para configurar uma conta, seus dados bancários reais, nome e identidade, seus perfis de mídia social, não apenas para o processo de verificação, mas também para receber os pagamentos. É importante notar que o OnlyFans conhece a identidade de todos os criadores na plataforma.

Embora eles não sejam completamente anônimos, os usuários podem tentar manter algum anonimato em seu perfil usando contas de mídia social secundárias que não estão vinculadas a nenhum de seus contatos próximos. Eles também podem optar por esconder o rosto e evitar mostrar sua localização no site.

Recomenda-se usar um endereço de e-mail secundário para configurar a conta, caso haja um vazamento de dados pessoais no OnlyFans. Cartões de crédito descartáveis também podem ser usados para compras on-line.

Por outro lado, é importante prestar atenção a possíveis tentativas de roubo de contas por meio de engenharia social ou mesmo técnicas de cyberbullying, o que pode levar à entrega de senhas e outros dados de login. Se um agente mal-intencionado puder obter acesso não autorizado à conta de um criador, ele ou ela poderá se envolver em várias atividades maliciosas, como:

Publicar novo conteúdo na sua conta;

Remover conteúdo da sua conta;

Alterar as configurações da conta;

Adicionar novos dados bancários para retirar fundos;

Exibir as informações pessoais do proprietário da conta;

Enviar mensagens fraudulentas para outros usuários.

Assinantes: precisam fornecer um endereço de e-mail e, independentemente de desejarem uma conta paga ou gratuita, e dados de pagamento. Seja como criador de conteúdo ou assinante, existem algumas etapas simples, mas eficazes, que você pode tomar para proteger suas contas e ficar fora de perigo. O mais importante é:

Use uma senha forte e exclusiva;

Habilitar a autenticação de dois fatores (2FA)

Tenha cuidado ao clicar em links ou baixar anexos de fontes desconhecidas e tenha cuidado com técnicas como phishing por voz (também conhecido como vishing), pois elas são frequentemente usadas para roubar contas de usuários.

Como um fato extra, a autenticação de dois fatores é uma camada adicional de segurança projetada para proteger as contas on-line contra acesso não autorizado e é oferecida a todas as contas do OnlyFans. Esse mecanismo de segurança exige que para acessar a conta a pessoa insira um código (que pode ser enviado para um telefone ou gerado por um aplicativo autenticador) além da senha da conta.

“Muitos produtores de conteúdo expressaram preocupação com vazamentos, contas roubadas, conteúdo postado como um ato de pornografia de vingança e até mesmo roubo de conteúdo que eles redistribuem – muitas vezes por uma taxa – em outras redes sociais e plataformas de mensagens. A este respeito, os assinantes também estão em risco. Garantir a segurança e a privacidade de quem trabalha nessa indústria, e de quem a consome, requer a máxima cautela e atenção”, finaliza Amaya.