Taxas de juros rondam a estabilidade e longos têm viés de baixa com dólar

17/04/2023 | 09:47



Os juros futuros longos operam em leve baixa na manhã desta segunda-feira, 17, em linha com o dólar e os demais rondam a estabilidade, num dia de agenda mais fraca. Os curtos têm viés de alta.

Nesta segunda, o Boletim Focus trouxe piora nas expectativas para IPCA de 2023 e 2024. As atenções nesta segunda-feira estão na apresentação do texto final do arcabouço fiscal na Câmara e na coletiva com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, para apresentar e explicar os números do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, enviado na sexta-feira ao Congresso Nacional.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,21%, de 13,19% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava 11,87%, de 11,88%, e o para janeiro de 2027 estava em 11,71%, de 11,74% no ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 12,04%, de 12,09%.