Stream Controller X: controlador da Razer eleva nível de transmissões ao vivo

A Razer anuncia o Stream Controller X, uma importante adição ao seu ecossistema de produtos para streaming. Desenvolvido para cativar e engajar o público durante transmissões de gameplay ou mesmo em momentos de socialização, o novo controlador compacto conta com 15 botões LCD programáveis. Com ele, os streamers podem controlar luzes e sons personalizados, alternar aplicativos a partir um clique e elevar o nível de suas lives.

O Stream Controller X é potencializado pelo software Loupedeck, que tem compatibilidade play-and-play com as principais plataformas de streaming, como OBS Studio, Twitch, Streamlabs e Adobe Premier Pro. Com acesso à interface de usuário da Loupedeck, os streamers podem instalar de maneira simples aplicativos populares, plugins e até emotes para aprimorar ainda mais sua experiência.

Os usuários também têm a opção de arrastar e soltar seus aplicativos preferidos no Loupedeck Marketplace e aproveitar possibilidades de personalização. Entre os plugins disponíveis estão Spotify, Phillips Hue, Adobe Photoshop e até o Voicemod, que ajuda a simplificar processos criativos. Além disso, o software completo do Loupedeck fornece aos usuários acesso a perfis predefinidos, para maior conveniência e inspiração.

Os ícones personalizáveis do Stream Controller X facilitam a navegação visual, permitindo aos streamers criarem temas ou ícones GIF em movimento com seus personagens favoritos. Multitarefa, o novo dispositivo permite ainda uma rápida alternância entre diversos perfis, além da criação de sistema de pastas para melhor organização durante as transmissões e os fluxos de trabalho diários. Cada um desses perfis contém macros e funções predefinidas que podem ser trocadas com facilidade para atender às necessidades do usuário.

Os botões também podem ser configurados com funções macro multi-link para automatizar processos sincronizados, aumentando a produtividade e agilizando as tarefas do dia a dia. Com personalizações criativas, os usuários estão aptos a capturar telas rapidamente e fazer gravações durante as transmissões, facilitando o compartilhamento de seus conteúdos com o público.

Por fim, o Stream Controller X utiliza um suporte magnético antiderrapante removível de 50°, que entrega ângulo de visão confortável e promete manter o controlador imóvel durante longas e intensas sessões de streaming.

Sobre o Razer Stream Controller X

Requerimentos do sistema: Windows 10 (ou superior), macOS X 10.14 (ou superior), software Loupedeck

Tamanho: 11,1 x 8,07 x 3 cm

Peso: 146 gramas (somente Stream Controller X ); o suporte angular pesa 177 gramas

Conectividade: cabo USB-A para USB-C de 2 metros

Ângulo da tela: 8° (somente Stream Controller X); 50° (com o suporte)

Preço sugerido e disponibilidade

R$ 1.699,90

Chegada ao mercado brasileiro: julho de 2023