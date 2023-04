Feira da Fraternidade atrai mais de 60 mil

Da Redação



17/04/2023 | 08:25



A Feira da Fraternidade 2023 de Santo André terminou ontem, após três dias de grandes atrações musicais e gastronomia variada no Paço Municipal da cidade. Mais de 60 mil pessoas passaram pelo evento, que arrecadou cerca de seis toneladas de alimentos.

“Santo André mais uma vez demonstrou sua solidariedade e empenho em ajudar quem mais precisa. A Feira da Fraternidade foi um dos símbolos da cidade que resgatamos e agora está no calendário de festividades do município, ajudando as entidades assistenciais a manter seus projetos e beneficiando milhares de andreenses em situação de vulnerabilidade”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A banda Double You fechou a programação da feira ontem à noite, agitando o público que foi acompanhar o último dia de atrações. O evento contou ainda com shows de Paulo Ricardo, na sexta-feira (14), da banda Rádio Táxi, no sábado (15), entre outras apresentações.

“Nós tínhamos aquela lembrança da Feira da Fraternidade de quando éramos crianças. A gente vem tentando fazer com que os jovens andreenses também tenham essas boas lembranças de viver a nossa cidade e com isso também trazer a sensação de pertencimento. Que isso se perdure no cuidado com a cidade”, pontuou a primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra.

A fisioterapeuta Priscila Lugli almoçou na feira acompanhada da filha Cecília Lugli, 8 anos, e dos dois cachorros, Maya e Marvin, e aprovou a organização.

“Quem cresceu em Santo André, em algum momento da vida, já participou da Feira da Fraternidade. Viver isso novamente, agora com a minha filha, me enche de alegria e me traz muitas recordações boas. Fiquei impressionada com a organização. Dá para ver o cuidado em cada detalhe, principalmente na estrutura montada para as crianças. A Cecília também aprovou”, disse a moradora da Vila Assunção.

A Feira da Fraternidade contou com barracas de cerca de 50 entidades assistenciais, com comidas típicas de 12 países. A expectativa é que, considerando as doações de alimentos e os recursos arrecadados com as vendas, o número de pessoas beneficiadas pelo evento chegue a 80 mil.

O evento fez parte da programação de aniversário da cidade, que já arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos que serão destinados, por meio do Fundo Social de Solidariedade, a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

VACINAÇÃO

Durante o evento foram disponibilizadas as vacinas da gripe e da Covid-19 para pessoas que, por algum motivo, ainda não tinham procurado pela imunização. Nos três dias, foram aplicadas 877 doses, sendo 693 do imunizante contra Influenza e 184 vacinas contra o coronavírus.