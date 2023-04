Odair descarta poupar titulares em jogo do Santos na Copa Sul-Americana

17/04/2023 | 08:00



A estreia com derrota no Brasileirão não mudou os planos de Odair Hellmann no Santos. O treinador avisou que não pretende poupar os titulares no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, de olho na recuperação na competição nacional, no fim de semana que vem. Odair quer que sua equipe ganhe ritmo rapidamente para mostrar evolução nas próximas semanas.

"Para manter a intensidade que tivemos hoje (domingo), precisamos ter esse uso do grupo, de todos esses jogadores. Vamos focar na recuperação e, quem estiver 100%, vai seguir. A ideia é dar continuidade", disse Odair, após a derrota para o Grêmio por 1 a 0. "A ideia é dar sequência no máximo de jogadores possíveis para que possamos continuar com a performance e buscar os resultados."

Após atuar no Rio Grande do Sul, o Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Audax Italiano, pela Sul-Americana, em casa. No domingo, atuará novamente na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Odair pretende contar com os titulares para os dois jogos. No entanto, corre o risco de perder Lucas Barbosa para a sequência da temporada. Ele deixou o gramado mais cedo contra o Grêmio ainda no primeiro tempo por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. No caso da próxima rodada do Brasileirão, o treinador não terá Soteldo, expulso no domingo.

"Não temos só o Soteldo (como baixa), não é? O Barbosa também. Espero que não seja grave, mas ele sentiu uma dor muito forte e um barulho no tornozelo. Vamos fazer exames e torcer para que não seja nada de grave. Tomara que ele volte o mais rápido possível. Estamos próximos da volta do Mendoza, do João, do Joaquim. São jogadores que estão em busca do seu melhor ritmo, vamos ver. Por mais que eu não goste, já tenho duas trocas a fazer no time."

Odair confirmou que o grupo do Santos está fechado para a sequência do Brasileirão. "A janela fecha no dia 20 deste mês, hoje (domingo) ainda é dia 16. Precisamos descansar, recuperar bem", desconversou o treinador, ao ser questionado sobre reforços. "Confio no nosso grupo. Temos qualidade."