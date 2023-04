Sarah Aline é a 15ª eliminada do 'BBB 23'

17/04/2023 | 07:39



Sarah Aline foi a 15º eliminada do Big Brother Brasil 23, na noite do domingo, 16. A ex-sister estava no paredão com Bruna Griphao, que teve 41,09% e Aline Wirley, que recebeu a menor quantidade de votos, 0,71%.

"Essa mulher realizaria seu sonho de participar do Big Brother de maneira brilhante, linda. Mas, na verdade, ela é a realização de um sonho, um sonho de muitas gerações antes dela, o sonho e a luta de tantos, simplesmente por ser como ela é", disse o apresentador Tadeu Schmidt durante o discurso de eliminação.

Sarah Aline foi parar na berlinda após o contra golpe de Aline, que havia sido indicada pela líder. Antes, a psicóloga havia sido a mais votada pela casa junto de Bruna Griphao, com um empate, Domitila optou por indicar a atriz para o paredão pelo voto de minerva.

Tadeu ainda citou Angela Davis para anunciar a eliminação de Sarah: "Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela e por que uma pessoa assim seria eliminada do BBB? Não me peçam pra explicar. Nós iremos achar o tom, um acorde com um lindo som, e fazer com que fique bom. O show tem que continuar. Quem sai hoje é você Sarah."

Muito emocionada, Sarah recebeu o carinho de todos os participantes ao se despedir do reality. Ricardo não se conteve e chorou pela eliminação da Sister.

No estúdio com Tadeu, Sarah disse que a participação no reality foi um sonho. "Isso aqui foi muito mais do que eu imaginei. ... Suas palavras foram lindas! Eu sabia que, de alguma maneira, minha missão não seria não só por mim mesma, então te ouvir falar daquela forma me deu a sensação que foi dever cumprido!", destacou.