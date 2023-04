Gabriel Jesus cobra Arsenal após novo tropeço no Inglês: 'Precisamos elevar nosso nível'

16/04/2023 | 20:16



De forma serena e direta, o atacante brasileiro Gabriel Jesus não escondeu que o Arsenal precisa melhorar e se manter concentrado o jogo inteiro se quiser buscar o título do Campeonato Inglês.

Neste domingo, a equipe londrina chegou a abrir 2 a 0 em dez minutos sobre o West Ham, mas permitiu o empate e ainda desperdiçou um pênalti com Saka. O mesmo resultado aconteceu na rodada anterior diante do Liverpool.

"Obviamente o jogo tem 90 minutos, não 20 ou 30 minutos. Como time, nós precisamos elevar o nosso nível", afirmou o brasileiro. "Exatamente depois do segundo gol nós paramos (de jogar). Não é hora de encontrar culpado em um ou outro jogador. Como time, precisamos melhorar", completou o ex-palmeirense.

Com o novo tropeço, o Arsenal chegou aos 74 pontos e lidera o campeonato com quatro a mais que o Manchester City, que tem um jogo a menos. E mais: como ainda tem um duelo direto, o City também só depende de suas forças para ser campeão inglês.

"Sabemos da nossa força, sabemos o que fazer e quando atacar o adversário", disse Gabriel Jesus, que fez questão ainda de elogiar o comportamento dos torcedores do Arsenal já pensando no próximo duelo.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, engrossou o discurso do atacante depois do empate contra um time que luta para não ser rebaixado. "Começamos muito bem, dominando e marcando dois belos gols. Depois disso, cometemos erros incríveis e paramos de jogar. Parecia tão fácil que acabamos dando esperança para eles e eles aproveitaram", afirmou o treinador.

O Arsenal volta a campo na sexta-feira contra o lanterna Southampton, em casa. O duelo contra o City será dia 26 de abril (quarta-feira), em Manchester, pela 33ª. rodada.