Em volta à Série B, Vitória supera a Ponte Preta por 3 a 0 no Barradão

16/04/2023 | 20:13



O Vitória mostrou que deixou a decepcionante campanha do Estadual para trás e estreou vencendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, em jogo que marcou seu retorno à segunda divisão nacional, superou a Ponte Preta por 3 a 0 no Barradão, em Salvador, na conclusão da primeira rodada.

Zeca, de falta, Osvaldo, com um golaço de fora da área, e Rodrigo Andrade fizeram os gols da vitória que foi muito festejada por mais de 20 mil torcedores, maior público da rodada.

O Vitória começou a temporada com muita expectativa após conquistar o acesso na Série C, mas sequer avançou ao mata-mata do Campeonato Baiano. Com o triunfo, o time soma três pontos, assim como outros sete times. Atual campeã da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta até criou boas chances, mas não conseguiu furar a defesa adversária larga sem pontos.

A partida começou bem disputada, mas sem finalizações perigosas. Até que José Hugo fez boa jogada na esquerda e chutou firme para boa defesa de Caíque França. No rebote, Giovanni Augusto sofreu falta praticamente em cima da linha da grande área. O VAR checou o lance e marcou falta fora da área. Mas não adiantou muito para a Ponte Preta, pois Zeca cobrou muito forte e rasteiro para abrir o placar aos 19 minutos.

Atrás do placar, a Ponte tentou manter a calma para buscar o empate e até conseguiu balançar a rede quando Felipe Amaral ficou com a bola na defesa e deu lindo passe para Jeh. O atacante disparou e chutou rasteiro, mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR.

Já nos minutos finais, aos 43, o Vitória contou com um chute perfeito de Osvaldo para ampliar. Ele carregou da direita para a esquerda, na intermediária e acertou o ângulo oposto para marcar um golaço. Ainda deu tempo para a Ponte quase diminuir com Pablo Dyego na pequena área, mas o goleiro Lucas Arcanjo se jogou para salvar.

A Ponte voltou para a segunda etapa determinada a mudar o resultado, mas as chances demoraram a aparecer. Os últimos 15 minutos da partida, porém, foram recheados de oportunidades. Na primeira delas, Gui Pira, dentro da área, tirou do goleiro, mas o zagueiro Wagner Leonardo tirou. A resposta baiana veio na sequência, com Rodrigo Andrade, que chutou em cima de Caíque França.

O time paulista seguiu no ataque e levou perigo com Jean Carlos, que chutou forte, exigindo boa defesa de Lucas Arcanjo. Em outro lance, Elvis deu passe por cima para Cássio Gabriel. Dentro da área, ele tentou encobrir o goleiro e a bola ainda bateu na parte de cima do travessão.

Mas quem chegou ao gol novamente foi o Vitória, aos 40 minutos. Após boa jogada na direita e cruzamento, Rodrigo Andrade apareceu na marca do pênalti para completar. Caíque França até encostou na bola, mas não evitou o gol. Os dois times ainda tiveram uma chegada perigosa cada, mas o placar não se alterou mais.

O primeiro time a voltar a campo é a Ponte Preta. Na sexta-feira, às 21h30, fará sua estreia em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Criciúma, que venceu o Tombense por 2 a 0. Já o Vitória joga no domingo, às 18h, quando visita o ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN). O time potiguar foi derrotado pelo Londrina, por 1 a 0, no primeiro jogo.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 3 X 0 PONTE PRETA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (João Victor), Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio (Léo Gomes), Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto (Thiago Lopes); José Hugo, Léo Gamalho (Welder) e Osvaldo (Railan). Técnico: Léo Condé.

PONTE PRETA - Caíque França; Weverton (Maílton), Edson, Artur e Júnior Tavares (Jean Carlos); Felipe Amaral (Cássio Gabriel), Matheus Jesus, Luiz Felipe (Samuel Andrade) e Elvis; Pablo Dyego (Gui Pira) e Jeh. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Zeca, aos 19, e Osvaldo, aos 43 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Andrade, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zeca, Marco Antônio e Rodrigo Andrade (Vitória); Felipe Amaral e Cássio Gabriel (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 388.519,00.

PÚBLICO - 20.751 pagantes.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).