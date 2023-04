Preta Gil explica internação repentina durante tratamento de câncer: 'Fiquei muito mal'

16/04/2023 | 20:05



Preta Gil segue em tratamento contra um câncer no intestino e precisou ser internada recentemente. Por esses motivos, a cantora se afastou das redes sociais. Neste domingo, 16, ela retornou ao Instagram para explicar seu quadro de saúde aos fãs.

A cantora iniciou o vídeo lamentando a ausência. "Eu realmente fiquei muito mal! No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa e meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio."

No dia seguinte a internação, Preta passou "por um choque séptico, causado por uma bactéria" que entrou em seu organismo. Segundo ela, existem diferentes possibilidades para tal ocorrência, e sua equipe médica suspeita que tenha ocorrido pelo cateter.

"Foram momentos bem difíceis. Passei por momentos bem delicados. ... Ainda estou em reabilitação. Tive algumas sequelas por conta disso, uma delas é no pulmão", relatou.

Preta declarou que está "bem assistida", com "a cabeça no lugar" e cercada de amor dos amigos e familiares. Ela pontuou, ainda, estar esperançosa pela recuperação, para pode voltar ao tratamento contra o câncer, que foi pausado devido ao quadro de choque séptico.