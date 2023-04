Roma derrota Udinese e ganha respiro no Italiano por vaga na Liga dos Campeões

16/04/2023 | 19:16



A Roma bateu a Udinese por 3 a 0, no estádio Olímpico, na capital italiana, neste domingo, com gols de Bove, Pellegrini e Tammy Abraham e ainda viu o seu goleiro Rui Patrício defender uma cobrança de pênalti.

Agora a equipe comandada pelo técnico português José Mourinho foi aos 56 pontos após 30 rodadas. Está em terceiro lugar, 19 pontos atrás do líder Napoli, mas cinco à frente da Inter de Milão, quinta colocada - os quatro primeiros vão para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Já a Udinese está em 12º lugar, com 39 pontos.

Aos 37 minutos, a equipe da casa precisou do VAR para ter um pênalti a seu favor. Cristante cobrou, mas acertou a trave esquerda. A bola caiu nos pés de Bove, que chutou com o gol vazio para marcar. O segundo gol saiu aos 10 da segundo etapa. Pellegrini recebeu dentro da área um belo passe de Belotti e só teve o trabalho de tirar do goleiro.

A Udinese teve chance de diminuir aos 29 minutos. Pereyra cobrou pênalti, mas o goleiro português Rui Patrício defendeu em dois tempos. O último gol da Roma saiu aos 50 minutos em uma cabeçada do inglês Tammy Abraham.

A equipe romana volta a campo na quinta-feira precisando vencer o Feyenoord, da Holanda, em casa, para avançar às semifinais da Liga Europa (na ida perdeu por 1 a 0). Pelo Italiano só volta a jogar no dia 24, contra a Atalanta, fora de casa. A Udinese vai receber a Cremonese, no domingo que vem.