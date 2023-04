Com 2 de Griezmann, Atlético de Madrid vence a 6ª seguida e segue na cola do Real

16/04/2023 | 18:35



O Atlético de Madrid conquistou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol ao derrotar o Almería por 2 a 1, neste domingo, na capital espanhola, graças a dois gols do atacante francês Antoine Griezmann.

Invicto no Espanhol há 13 rodadas, o time comandado pelo argentino Diego Simeone chegou aos 60 pontos, dois a menos que o vice-líder Real Madrid. O Barcelona é o primeiro com 73. Já o Almería briga para não cair - é atualmente o 17º colocado, com 30 pontos.

Griezmann, de 1,73m, abriu o placar ao ganhar de cabeça, na pequena área, do defensor Álex Centenelles, de 1,85m, após cobrança de escanteio.

O Atlético tinha total domínio do jogo, mas, aos 37, a zaga falhou no passe e Léo Baptistão (ex-Santos) aproveitou. Ele entrou na área e chutou cruzado, a bola desviou em Giménez e encobriu o goleiro Oblak.

Mas a alegria dos visitantes durou pouco. Aos 43, Carrasco cruzou rasteiro da esquerda e Griezmann completou.

O próximo confronto do Atlético será contra justamente o Barcelona, fora de casa, no domingo. O clube catalão foi o último adversário que venceu a equipe madrilenha no Espanhol, em 8 de janeiro. O Almería vai receber o Athletic Bilbao no sábado.

SEVILLA VENCE

No duelo que fechou a rodada de domingo, o Sevilla venceu o Valencia por 2 a 0, fora de casa, com gols no segundo tempo de Badé, aos 10, e Suso, aos 30. O resultado faz o Sevilla, ex-time do técnico Jorge Sampaoli (hoje no Flamengo), chegar aos 35 pontos - é o 12º colocado. Já o Valencia está na zona de rebaixamento, com 27 pontos - é o 18º.

Na próxima rodada do Espanhol, o Valencia encara o Elche, fora, no domingo. Já o Sevilla pega o Manchester United pelas quartas de final da Liga Europa na quinta e, depois, recebe o Villarreal pelo Nacional, também no domingo.