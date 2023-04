Emma Watson celebra 33 anos de idade e retorna às redes após quatro meses: Aprendi mais sobre o amor e ser mulher

16/04/2023 | 16:10



Nossa querida - e inesquecível - atriz de Hermione cresceu e completou 33 anos de idade. Para comemorar o novo ciclo, Emma Watson retornou às redes sociais após quatro meses e comemorou o aniversário com os seus mais de 70 milhões de seguidores.

Este é o 33. Santo Deus. Antes de 29 eu nem tinha ouvido falar de um Retorno de Saturno como um conceito. Digamos apenas que agora estou bem conhecido. Afastei-me da minha vida - aprendi a surfar (mal), andei em alguns cavalos ( que correu melhor), fiz muita terapia (SIM terapia! ). Adotei a Sofia no México, que parece ser um anjo e não um cão. Filmámos uma reunião de Harry Potte. Disse adeus à minha avó e ao meu avô. Eu refazei meus passos, escreveu ela na legenda.

Em seguida, Emma explicou que os cliques postados são do aniversário de 2022:

Estas fotos foram realmente tiradas no meu aniversário no ano passado, mas eu não estava pronto para sair do meu Casulo Covid. Hoje sinto-me livre. Obrigada às bruxas do meu clã que foram tão fundamentais para me ajudarem a chegar onde e quem sou agora. Vocês são os meus Vingadores e inspiram-me e arrasam.