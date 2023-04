Rômulo Estrela rebate haters após mostrar bastidores com Clara Buarque: Ultrapassa o limite do aceitável

16/04/2023 | 15:10



Não gostou! Rômulo Estrela usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre os comentários maldosos que recebeu após mostrar os bastidores de Travessia ao lado da atriz Clara Buarque.

Os ataques começaram após alguns internautas reclamarem que Rômulo não estava postando nada ao lado de Lucy Alves, a Brisa na produção da Rede Globo.

- Ultrapassa o limite do aceitável. Galera, seguinte: vou dividir com vocês aqui uma coisa que acho importante. Eu fiz, ainda há pouco, um post de retrospectiva da minha última semana de trabalho e, de verdade, fiquei surpreso com tantas mensagens raivosas, odiosas em relação ao meu trabalho com a Clara, começou ele.

E continuou:

Por que eu fiquei surpreso? Primeiro, é muito legal a gente receber carinho e a torcida por um personagem, por um casal, por um enredo, mas a gente não pode normalizar quando isso ultrapassa alguns limites e acaba ofendendo quem está do lado de cá para dar o melhor, para vocês. Tenho o maior prazer do mundo de dividir cena com meus colegas. Lucy, por exemplo, foi a minha parceira no começo da novela; por conta do enredo, a gente não está mais gravando juntos, provavelmente iremos voltar a gravar e dividi bastidores da gente por aqui. Eu tenho o maior prazer em trabalhar com Chay, com Caruso, com Rodrigo... Tanta gente legal com que eu trabalho e divido cena.

O ator então encerrou:

Mas, é o seguinte: a gente não pode normalizar quando isso ultrapassa o limite do aceitável e ver todas essas mensagens que vi aqui no meu último post me deixou muito triste. Eu sou um cara que o meu set de filmagem vibra no lugar do amor e é isso que eu quero passar para todo mundo com meu trabalho. A gente do lado de cá se dedica 100% para mostrar e para entregar para vocês uma história linda. Não esqueçam disso, tá? Beijo!