Meghan Markle quer que os filhos tenham uma boa relação com o avô, Rei Charles III

16/04/2023 | 15:11



Trégua? Depois de tantas polêmicas envolvendo Meghan Markle e a Família Real, principalmente o Rei Charles III, a atriz quer um momento de paz. Isso é o que divulgou o Page Six, de acordo com uma fonte deles.

Meghan não quer que os filhos, Archie e Lilibeth Diana, cresçam longe do avô, mesmo com suas diferenças. Segundo a fonte, a ex atriz quer uma figura importante para os pequenos, que já não terão contato com Thomas Markle, pai da moça.

- Meghan não quer mais guerra ou drama. Ela deseja que os filhos conheçam o avô, especialmente porque ela sabe que eles viverão afastados do outro avô, Thomas Markle.

Ainda de acordo com a fonte, Markle não quer fazer as pazes de forma pública e fazer dessa ação um grande acontecimento entre os nobres.

- Ela espera que eles se encontrem e espera que sua decisão seja vista como altruísta, já que era melhor manter a atenção no monarca. Ela realmente não quer comoção e tudo acontecendo publicamente.

Mesmo querendo melhor sua relação com a família inglesa, Meghan não vai comparecer à Coroação de Rei Charles III e só o Príncipe Harry vai ao país. Mas segundo a informação do Page Six, ela só não vai no evento porque vai fazer uma pequena festa para Archie. Afinal o momento foi escolhido para acontecer no dia 6 de maio, aniversário do jovem.