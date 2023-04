Gisele Bündchen publica vídeo e reflete sobre altos e baixos da vida: Tudo está aqui para nos ensinar algo

16/04/2023 | 15:10



Depois de tantas notícias de que estaria vivendo um possível affair, Gisele Bündchen mostrou que está muito bem sozinha. Nas redes sociais ela compartilhou um vídeo.

Nas imagens a super model aparece andando de bicicleta em um cenário arrebatador e ensolarado. Ao som da música It's A Beatiful Day, que em tradução livre seria É Um Lindo Dia, Gisele está sorridente.

Na legenda, a ex esposa de Tom Brady falou dos aprendizados que passou ao longo da vida. Bündchen contou que até os piores momentos servem para evolução:

Todos nós temos nossas provações. Cada risada, cada queda, cada experiência, as boas e as ruins, tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajudar a crescer. Nada é permanente. Então vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins. Todo dia é um presente!

Feliz no vídeo Gisele curte seu passeio e brinca em cima da bicicleta. No topo das imagens ela colocou as legendas da música em português, como sempre faz em suas publicações.