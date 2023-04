Antony marca, Manchester United afunda Nottingham Forest e se consolida em 3º no Inglês

16/04/2023 | 14:39



Com gol e assistência de Antony, o Manchester United venceu por 2 a 0 o Nottingham Forest, neste domingo, no City Ground, em Nottingham, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o elenco de Erik ten Hag se consolidou na terceira posição do torneio e afundou o adversário na tabela.

Foi a terceira vitória consecutiva da equipe de Manchester na liga nacional. Agora, soma 59 pontos e abre vantagem sobre os dois rivais que lutam para ir à próxima Liga dos Campeões. Isso porque Newcastle (56 pontos) e Tottenham (53) perderam na rodada para Aston Villa e Bournemouth, respectivamente. Arsenal (74) e Manchester City (70) são os primeiros colocados.

Já o Nottingham está na zona de rebaixamento com 27 pontos (mesma pontuação do Everton, o 17º, que leva a melhor no saldo de gols). Para piorar, a equipe está sem ganhar há dez partidas (apenas três empates). A última vitória foi contra o Leeds, em 5 de fevereiro.

No primeiro tempo, o Manchester United foi bem mais dominante e só não saiu com vantagem maior por conta de ao menos duas boas defesas do goleiro costa-riquenho Keylor Navas, emprestado no começo do ano pelo PSG.

O Nottingham Forest, que não contou com o lesionado Gustavo Scarpa, conseguiu se segurar com uma marcação um pouco melhor no meio-campo, mas a falta de um atacante mais eficiente pesou contra.

O gol do United saiu aos 32 minutos, quando Martial aproveitou uma indefinição de passes entre os brasileiros Felipe e Danilo na intermediária de ataque, entrou na área, chutou cruzado, Navas espalmou e Antony só teve o trabalho de completar.

Ainda na primeira etapa, o nigeriano Awoniyi recebeu um passe errado do zagueiro rival e, da entrada da área, chutou longe, por cima do gol de De Gea. O goleiro espanhol, por sinal, não precisou fazer defesa alguma.

No segundo tempo, o time da casa voltou mais ligado, tocando melhor a bola, mas sem eficiência, novamente não deu trabalho a De Gea. Já o Manchester United se manteve frio. Com Casemiro e Eriksen fechando a entrada da área e com boa movimentação de Bruno Fernandes e Antony, a equipe visitante criou as melhores chances. Em uma delas, aos 10, Bruno Fernandes chutou da lateral da grande área, Navas se esticou para espalmar e ver a bola bater no travessão.

O segundo gol saiu após uma boa jogada coletiva até a bola chegar em Antony, que saiu da direita, foi para o meio e deu um passe rasteiro para Diogo Dalot dentro da área. O lateral português viu a saída de Navas, mas tirou do goleiro e ampliou.

O Forest volta a jogar no próximo sábado fora de casa contra o Liverpool. O United enfrenta novamente o Sevilla pelo duelo de volta das quartas de final da Liga Europa.