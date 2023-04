Gagliasso defende Manoel Soares e acusa Patricia Poeta e Betty Faria por racismo; atriz rebate

16/04/2023 | 14:10



O comando do Encontro com Patricia Poeta e Manoel Soares tem sido motivo de polêmica em relação ao comportamento da jornalista com o colega de trabalho. Segundo internautas, a apresentadora não o respeita e é racista. Nesta semana, a atriz Betty Faria comentou o assunto e revoltou Bruno Gagliasso.

No Twitter, a atriz declarou que Manoel faz "vitimismo" na televisão. "Agora tudo é preconceito? Não se pode falar mais nada, defender uma profissional dos ataques diários, que é preconceito?", questionou ao ser apontada como conivente ao racismo.

No último sábado, 15, Bruno Gagliasso usou o Instagram e o Twitter para compartilhar algumas opiniões de internautas contra Patricia e Betty. "A tentativa de descredibilizar o Manoel Soares já passou do limite do pessoal" e "O Encontro com Patricia deveria ser com o RH da Globo se fosse, de fato, levado a sério na emissora", foram alguns dos posicionamentos divulgados por ele.

Bruno também escreveu sobre o assunto, criticando a postura de Betty Faria. "Voltei só para fazer uma perguntinha: Vem aí uma nova Regina Duarte? Betty Duarte ou Regina Farias?", questionou o ator.

No Twitter, Betty compartilhou a publicação do ator e disse ser um "absurdo" e "sem noção". "Bruno você não me conhece. Admiro você por tudo, mas não seja injusto comigo porque dei uma opinião em defesa de uma mulher boa profissional, que está sofrendo campanha diária. Isso é coisa de bolsonarista que chama a gente de comunista quando fala algo que desagrada. Atenção", rebateu.