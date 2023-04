Carolina Dieckmann abre o coração e comemora aniversário de 24 anos de idade do primogênito, Davi Frota

16/04/2023 | 14:10



Hoje vai ter uma festa... Carolina Dieckmann abriu o coração em um publicação comemorando os 24 anos de idade de seu primogênito, Davi Frota. O jovem é fruto do seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota.

A mamãe coruja postou um textão junto com algumas fotos de momentos da vida do filho, desde pequeno ao seu lado. Carolina contou um pouco sobre a mudança de sua vida após o nascimento dele:

Cada pessoa é um universo; cheio de possibilidades, variantes? mutante. Davi nasceu há 24 anos e tirou meu chão, me ensinou a pisar nas estrelas, me deu a bússola, para sempre seguir o coração, me mostrou um jeito profundo e novo de olhar o mundo, sem um modo certo, mas cada um a seu modo.

Continuando, Dieckmann falou sobre entender a individualidade dos filhos e amadurecer com isso. A atriz, que está brilhando em cena como Lumiar, contou que Davi a ensinou a ser mãe:

Ele sempre foi diferente e assim eu fui entendendo que cada indivíduo é em si único e justo aí moram as maravilhas de ser. Davi é desde sempre meu norte é para onde eu olho quando me sinto perdida ou quando acho que me achei. Meu professor de maternidade, minha estreia na eternidade, meu bonde, meu sol.

Para finalizar, Carolina Dieckmann agradeceu o filho por escolher ela como sua mãe.

Davi há 24 anos me fez nascer de novo e hoje eu comemoro explodindo de alegria por dentro. Inundando minha vida de sentido e amor. Feliz aniversário, meu filho. Obrigada por me fazer sua MÃE.