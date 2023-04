Textor confirma consulta por James Rodríguez, mas diz: 'Precisa querer jogar no Botafogo'

16/04/2023 | 14:07



John Textor, mandatário da SAF do Botafogo, afirmou em coletiva de imprensa na noite do último sábado, dia 15, que o clube carioca entrou em contato com o agente do meia colombiano James Rodríguez e conversou sobre uma possível contratação.

Após a vitória de 2 a 1 do Botafogo sobre o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, o empresário convocou uma coletiva de imprensa onde falou sobre o futuro da equipe e possíveis novos reforços.

"É verdade que falamos com o representante (do James)", afirmou Textor. "Mas até ele dizer que quer jogar aqui, esse é o momento-chave para mim. Ele precisa pegar o telefone e dizer que quer jogar no Botafogo. Isso ainda não aconteceu. Vamos continuar olhando, mas nada aconteceu até o momento."

Alvo antigo de Textor, James Rodríguez está sem equipe no momento. O colombiano jogou por sete meses no clube grego Olympiacos, mas acabou encerrando o contrato em comum acordo com o time na última semana. Em 23 partidas pela equipe, o meia fez cinco gols e deu seis assistências.

"Venho olhando o James há muitos anos, meus filhos também. Esses jogadores precisam querer ser escolhidos, querer estar aqui, precisam querer jogar. Ele é ótimo, não sei por que ele não foi bem no outro clube, mas se o grande jogador aparece pelo preço certo...", disse o empresário.

Em 2022, o Botafogo chegou a oferecer uma proposta para o jogador, mas ela acabou sendo recusada. Atualmente livre no mercado, a esperança de Textor é que dessa vez James aceite a proposta.

O mandatário da SAF do Botafogo ainda comentou sobre futuros reforços, afirmando que o clube carioca está de olho no mercado, mas que não pretende fazer nenhuma loucura.

"Eu não contrato celebridades. Estamos atrás de bons jogadores para o time, para a reserva e para a base. Se tem alguma oportunidade que se encaixe no orçamento e que possa ter lastro de desenvolvimento, vamos tentar."