Paraguaia de 18 anos é presa com 2,6 kg de cocaína no aeroporto do Galeão

16/04/2023 | 14:02



Uma mulher paraguaia de 18 anos foi presa em flagrante pela Polícia Federal na noite de sábado, 15, no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, quando tentava embarcar com 2,6 kg de cocaína em um voo que faria escala em Paris e teria Barcelona como destino final.

Segundo a PF, a paraguaia, cujo não foi divulgado, havia entrado no Brasil dias atrás, pelo município de Foz do Iguaçu, trazendo a droga, e de lá seguiu para o Rio de Janeiro. A droga seria levada até Barcelona.

Durante fiscalização de rotina, policiais federais identificaram a droga escondida numa cinta corporal usada pela estrangeira. Ela foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde o caso foi registrado, e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.