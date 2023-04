Duda Reis fica noiva de Eduardo Nunes na Disney e exibe linda aliança

16/04/2023 | 13:10



O amor está no ar! Duda Reis anunciou em suas redes sociais que está noiva de Eduardo Nunes. A influenciadora foi pedida em casamento em frente ao castelo da Cinderela, na Disney.

No feed do Instagram, Duda postou um carrossel de fotos do momento tão especial e não escondeu a alegria:

Sim, mil vezes sim. 15/04/2023, eu te amo, meu noivo Du Nunes.

Eduardo Nunes também fez questão de compartilhar fotos e vídeos do momento tão especial. Em um dos vídeos, é possível ver ele se ajoelhando para fazer o pedido:

Enfim, noivos. Ela disse sim. Eu te amo, meu amor. Para todo, todo o sempre.

Claro que nos comentários, o casal foi muito parabenizado com mensagens de carinho:

Ahhhhhhhhh, que felicidadeeeee! Que Deus abençoe muitoooooo vocês !!!! Amo demaissssss!, escreveu o cantor Mariano.

Fui vendo as fotos e lembrando de tudo que tu passou, você merece tanto ser feliz amiga! Parabéns princesaaa, comentou Sammy.