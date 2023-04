Dúvida de paternidade, avó causando na web, vazamento de conversas? Entenda a polêmica entre Vitão e Suelen Gervásio, apontada como mãe da filha do cantor

16/04/2023 | 13:10



Após Vitão anunciar que seria pai, no dia 13 de abril, várias polêmicas envolvendo a mãe de sua filha, Suelen Gervásio surgiram. Rapidamente a avó do cantor se envolveu na situação e até ex namorado da modelo chegou na história.

A avó do cantor se manifestou em uma publicação da modelo, apontada como a mãe da criança. Em uma legenda, Suelen Gervásio deu a entender que estaria cuidando da gravidez sozinha, e Marlene Parlamar não curtiu:

Somos só eu e você?? Como assim??? Você já envolveu a família toda! O pai assumiu desde o resultado do exame de gravidez!! Desde que você disse que era dele!!. Depois de algum tempo o comentário foi excluído. Eita!

A paternidade de Vitão também foi questionada. Após o anúncio, um produtor musical chamado Matuto expôs alguns prints em que Suelen afirmava que ele era o pai da criança, de acordo com o Metrópoles.

Depois do cantor revelar a notícia aos fãs, a moça bloqueou Matuto e pediu que ele não mostrasse a conversa a ninguém. No papo a modelo chegou a mostrar o ultrassom e o som dos batimentos da bebê. Depois das imagens viralizarem na web a assessoria de Vitão se posicionou ao jornal:

O artista não pensava em trazer a público, nesse momento, o assunto que envolve também a vida de terceiros. Porém, ao ser questionado pela equipe do jornalista, ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade. Pedimos respeito e cautela ao propagarem a notícia. Mais informações só serão dadas pelo próprio Vitão ou a mãe do bebê, no momento em que eles decidirem, de comum acordo.