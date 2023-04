Rublev bate Rune de virada e vence 1º Masters 1000 da carreira em Montecarlo

16/04/2023 | 13:05



O tenista russo Andrey Rublev se tornou campeão do Masters 1000 de Montecarlo neste domingo ao superar o dinamarquês Holger Rune de virada por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/5. Número 6 do ranking da ATP, Rublev conquista seu primeiro troféu de nível Masters 1000 da carreira.

"Eu não sei o que falar. Estava sofrendo para o título finalmente chegar após um milhão de torneios. Salvei alguns break points, pensei que não tinha chances de vencer e de alguma forma virei a partida. Nas minhas outras decisões, eu não estava preparado para jogar o jogo até o fim. Eu cai antes, aceitava a derrota antes do fim do jogo. Hoje tive um pensamento diferente, estava focado em acreditar até o fim e ter mais uma chance de ganhar. Se eu fosse perder hoje, seria acreditando até o fim", afirmou Rublev após a vitória.

Esta foi a terceira final de Masters 1000 de Rublev, que havia perdido em Montecarlo em 2021, quando caiu para o grego Stefanos Tsitsipas. Ele perdeu para Alexander Zverev em Cincinnati no mesmo ano. Neste ano, o russo também havia sido derrotado em Dubai pelo compatriota Daniil Medvedev.

Rune e Rublev competiram ponto a ponto no primeiro set, que terminou com vitória do dinamarquês de 19 anos no tie-break. Cometendo apenas quatro erros não forçados, Rublev começou com uma quebra e dominou o segundo set na busca pelo empate. O russo ainda precisou buscar nova reação contra o número 9 do mundo no set decisivo. Rune vencia por 4 a 1, com vantagem de 40 a 30 no sexto game, quando Rublev puxou mais uma reação, que terminou com um ace para cravar o 7/5 e o título. A partida teve duração de 3h6min.

Rune pretendia conquistar seu segundo título de Masters 1000 na carreira depois de derrotar cinco adversários do top 10 em Paris no ano passado, inclusive com uma virada sobre o sérvio Novak Djokovic na final.

Mais cedo neste domingo também houve a final das duplas em Montecarlo, vencida pelo croata Ivan Dodig e pelo americano Austin Krajicek. Eles bateram o austriaco Sam Weissborn e o monegasco Romain Arneodo por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 14/12.