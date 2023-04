Immobile, da Lazio, sofre fratura exposta na costela após acidente de carro grave em Roma

16/04/2023 | 12:12



Ciro Immobile, capitão de 33 anos da Lazio, da Itália, sofreu um acidente grave de carro neste domingo, em Roma. Ele estava dirigindo o carro, que tinha suas duas filhas, quando o veículo colidiu com um bonde na Ponte Matteotti. O atacante teve fratura exposta na costela e trauma na coluna vertebral. O clube italiano informou que Immobile está no Hospital Universitário Agostino Gemelli IRCCS e passa bem.

"A equipe médica da S.S. Lazio informa que, hoje, na sequência de um acidente de carro, o jogador Ciro Immobile sofreu um trauma de distorção da coluna vertebral e uma fratura exposta da nona costela direita. As condições atualmente são boas. O jogador permanece sob observação no departamento médico de emergência dirigido pelo professor Francesco Franceschi, do Hospital Universitário Agostino Gemelli IRCCS, em Roma.", informou o Lazio.

O acidente teria ocorrido por volta das 8h30 da manhã de domingo. De acordo o jornal La Gazzetta Dello Sport, o jogador contou que o bonde ultrapassou o farol vermelho da via, o que teria causado a colisão. As autoridades italianas investigam o caso.

Além de Immobile, outras sete pessoas ficaram feridas, entre elas suas duas filhas, que o acompanhavam no carro. Elas tiveram ferimentos leves, a filha mais velha acompanhou o pai no hospital, enquanto a mais nova foi encaminhada ao hospital Bambino Gesu. O motorista do bonde foi levado para o hospital Umberto I, outros feridos foram encaminhados para hospitais da capital italiana.

Ciro Immobile é jogador do Lazio desde 2016 e foi artilheiro do Campeonato Italiano na última temporada, com 27 gols. Ele defendeu a seleção italiana na conquista da Eurocopa de 2021. O Lazio é vice-líder do torneio nacional de 2023, com 61 pontos, atrás apenas do Napoli, que tem 75.