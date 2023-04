Morre Murray Melvin, ator premiado em Cannes por ?Um Gosto de Mel?, aos 90 anos

16/04/2023 | 12:08



O ator britânico Murray Melvin, que participou da adaptação cinematográfica de O Fantasma da Ópera e Barry Lindon, de Stanley Kubrick, morreu na sexta-feira, 14, aos 90 anos, anunciou um de seus parentes.

"Com grande tristeza devo anunciar a morte de Murray Melvin", escreveu no sábado, 15, no Twitter o diretor e cineasta Kerry Kyriacos Michael.

Segundo ele, o ator sofreu uma queda em dezembro, "da qual nunca se recuperou totalmente". Morreu na sexta no hospital St. Thomas, de Londres.

Melvin era um "vilão maravilhoso" na pele de Bilis Manger na série Torchwood, escreveu no Instagram o produtor Russel Davies.

Em 1962 recebeu o prêmio de interpretação masculina no festival de cinema de Cannes por sua interpretação em Um Gosto de Mel, do diretor britânico Tony Richardson.