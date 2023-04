Jesus marca, Arsenal abre 2 a 0 em 10 minutos, mas leva empate do West Ham e se complica

16/04/2023 | 12:08



O Arsenal perdeu pontos pela segunda partida seguida no Campeonato Inglês neste domingo, o que pode custar muito caro na disputa com o Manchester City pelo título. Jogando no London Stadium, o time de Mikel Arteta ficou no empate por 2 a 2 contra o West Ham, pela 31ª rodada. O tropeço foi amargo, com requintes de crueldade. Além de abrir 2 a 0 com 10 minutos de jogo, o Arsenal perdeu pênalti e cedeu o empate ao rival de Londres.

O placar é exatamente o mesmo do empate contra o Liverpool no último domingo, sequência de tropeços que pode mexer com o aspecto psicológico do jovem elenco. Com 74 pontos, a vantagem do Arsenal na liderança cai para apenas quatro pontos, sendo que o Manchester City possui um jogo a menos e os times fazem confronto direto daqui a duas rodadas. Com isso, os comandados de Pep Guardiola dependem apenas de si para serem campeões.

O West Ham briga na parte de baixo da tabela, contra o rebaixamento. No momento, o time possui 31 pontos e ocupa a 15ª colocação. São quatro pontos de vantagem para o Nottingham Forest, primeiro time na zona de rebaixamento.

O entrosamento do Arsenal ficou explícito nos primeiros minutos de jogo no London Stadium. Com 10 minutos de partida, o time de Arteta já liderava por 2 a 0, com dois gols nascidos de jogadas coletivas. Aos 7, o time trabalhou a bola na entrada da área, Ben White recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro na segunda trave para Gabriel Jesus apenas empurrar para o gol. Três minutos depois, mais uma troca de passes, que terminou com um levantamento de Gabriel Martinelli para Odegaard chutar de primeira e fazer um belo gol.

Um erro defensivo fez com que o Arsenal perdesse a confortável vantagem no placar ainda no primeiro tempo. Thomas Partey perdeu a bola para Declan Rice no campo de defesa. Na tentativa de recuperação, Gabriel Magalhães deu um carrinho afobado na área e Lucas Paquetá desabou na área. A arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Said Benrahma deslocou o goleiro e diminuiu para 2 a 1 aos 33 minutos.

A volta do intervalo foi cheia de reviravoltas. Primeiro, a arbitragem marcou pênalti para o Arsenal após toque de mão dentro da área. Bukayo Saka foi para a cobrança, mas mandou para fora. Dois minutos depois, o West Ham respondeu empatando com um golaço de Jarrod Bowen, aos 54. O atacante recebeu lançamento e finalizou de primeira, sem deixar a bola cair.

No desespero para recuperar a vantagem no placar, o Arsenal teve dificuldades de atacar e chegou a receber uma pressão do West Ham por volta dos 30 minutos. Michail Antonio chegou a carimbar a trave em cabeceio, quase virando o placar.

100% focado na briga pelo título do Campeonato Inglês, o Arsenal terá pela frente o Southampton em casa na próxima rodada e depois fará confronto direto contra o Manchester City no Etihad Stadium, no que pode ser uma final antecipada da disputa entre os times. O West Ham joga pela Liga Conferência no meio da semana e depois enfrenta o Bournemouth pelo Campeonato Inglês.