Gabi Martins mostra novas tatuagens e faz reflexão: No final, é você por você

16/04/2023 | 12:11



Gabi Martins está vivendo uma nova fase! A cantora que enfrentou um término conturbado recentemente, já afirmou que agora está focada em si e em seus projetos.

Seguida por mais de 13 milhões de internautas em suas redes sociais, a loira surgiu lindíssima em uma banheira e mostrou que fez novas tatuagens com frases como protegida, seja luz e tudo passa.

Sempre depositei o amor nos outros e é por isso que me frustrei. De tanto me quebrar, aprendi que o maior amor , além de Deus, devemos ter por nós mesmos. Acredite, ninguém vai cuidar de você tão bem quanto você, ninguém vai fazer as melhores escolhas tão bem quanto você. No final, é você por você.

Em seguida, ela mandou uma mensagem para todas as mulheres:

Depois que eu entendi que já sou completa , não me permito mais estar em lugares onde não sou valorizada. Quantas vezes você se elogiou hoje? Você já se olhou no espelho e viu o quão você é linda? Se ame! Tudo passa, seja forte e corajosa e seja luz.