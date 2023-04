Camila Cabello confirma que reatou namoro com Shawn Mendes após trocar beijos no Coachella

16/04/2023 | 12:10



A confirmação veio! No primeiro final de semana do Coachella, Camila Cabello e Shawn Mendes deram o que falar após curtirem o festival e trocarem beijos e carinhos. O remember aconteceu um ano após eles anunciaram o término.

Mas se você achou que foi apenas uma recaída, se enganou! Na madrugada deste domingo, dia 16, uma fã abordou Camila e perguntou se ela e o cantor estavam juntos novamente.

- Camila, você e o Shawn estão juntos de novo?, quis saber.

Sem rodeios e sem pensar duas vezes, a cantora respondeu:

- Sim.

Segundo informações do site Us Weekly, Camila e Shawn chegaram juntos e não se desgrudaram no festival:

- Eles estavam cercados por guarda-costas e tinha um grande grupo ao seu redor. Eles não estavam de mãos dadas, mas ficaram juntos a noite toda. Eles estavam em uma mesa VIP, tentando ficar fora de vista, contou uma fonte ao veículo.