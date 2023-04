Príncipe saudita dá 4% de participação na Aramco para subsidiária do fundo soberano

16/04/2023 | 10:27



O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, anunciou, neste domingo, 16, a transferência de uma participação de 4% na gigante petrolífera Saudi Aramco para uma subsidiária do fundo soberano do reino. A decisão de bin Salman, anunciada pela estatal Saudi Press Agency, aumenta ainda mais os cofres do reino, que tenta expandir a economia além do petróleo.

A participação irá para a Saudi Arabian Investment Co, conhecida como Sanabil Investments. A Sanabil está sob o controle do fundo soberano conhecido como Fundo de Investimento Público (PIF, na sigla em inglês). "A transferência também solidificará a forte posição financeira e a classificação de crédito do PIF", disse o comunicado sobre o acordo. Não foi informada nenhuma meta de investimento possível para a Sanabil ou o PIF.

A Saudi Aramco, conhecida como Saudi Arabian Oil Co., reconheceu que as ações vão para a Sanabil. Ele disse que o governo saudita continua o maior acionista da empresa de petróleo, com mais de 90% das ações. "Esta é uma transferência privada entre o estado e a Sanabil, e a empresa não faz parte da transferência e não celebrou nenhum acordo ou pagou ou recebeu qualquer produto da transferência", disse a Aramco, em um comunicado ao mercado de ações.

Em fevereiro de 2022, outros 4% da Aramco haviam sido transferidos para o PIF. Apenas 1,73% da empresa, uma fatia estreita, é negociada na bolsa de valores Tadawul, da Arábia Saudita, desde a oferta pública inicial da empresa, em 2019. A Aramco tem um valor de mercado de US$ 1,94 trilhão, o que a torna a terceira empresa mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple e da Microsoft. Os 4% valem cerca de US$ 77,6 bilhões.

(Fonte: AP)