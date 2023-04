Preocupado com maratona de jogos, Abel Ferreira exalta união e resposta do elenco do Palmeiras

16/04/2023 | 10:14



A expulsão antes do intervalo contra o Cuiabá na estreia do Brasileirão foi o principal assunto da coletiva de imprensa de Abel Ferreira neste sábado, mas o treinador do Palmeiras também voltou a ressaltar a sua forte ligação com o elenco. Com calendário cheio neste início de temporada, Abel já mostrou preocupação com a maratona de jogos, mas revelou satisfação com a resposta do elenco mesmo com as lesões e o desgaste.

"Eu amo meus jogadores, tenho um orgulho imenso de ser treinador deles. Eles sabem que estou aqui porque gosto muito deles, sabem que já tive oportunidade de os abandonar e não fiz porque há uma ligação muito forte. Jogue quem jogar, eles entram e entregam tudo. Temos muitos moleques, o Jhonatan entrou no último jogo, o Luís tem a parte mental bem ciente, organizada", disse Abel Ferreira.

"É ótimo poder ajudar esses jogadores dentro de uma estrutura que sabe o que quer, da presidente, do Barros, dos nossos capitães, que são os mais experientes que ajudam os mais novos. Não sei se vamos conseguir ganhar sempre, é isso que quero que entendam, temos muitas competições, muitos adversários. É muito cansativo, exige muita força mental, sei que temos potencial. Mesmo com todas essas ausências por lesões, o time continua a dar resposta e é isso que me enche de orgulho como treinador", continuou.

A variação do elenco foi assunto também em relação à partida contra o Cuiabá, que terminou com vitória de 2 a 0. Abel elogiou a atuação de Rafael Navarro, a boa fase de Flaco López e também exaltou jovens como Endrick e Luis Guilherme, que têm sido importantes para a equipe.

"A galera que tem entrado tem aproveitado. O Navarro entrou bem, o Luis Guilherme, o López voltou a fazer gols, o Endrick está fazendo gols... Tem um pouco da ansiedade do Dudu em busca do primeiro dele. Mas como eu disse, foi uma vitória difícil, com dois dias só de recuperação. Esse será um dilema", afirmou.

O Palmeiras agora foca no jogo de quarta-feira pela Libertadores, contra o Cerro Porteño. Expulso no Brasileirão, Abel Ferreira não ficará à beira do campo na segunda rodada contra o Vasco, no próximo fim de semana.