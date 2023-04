Filho e marido de Rita Lee mostram reação da cantora ao assistir homenagem no Altas Horas

16/04/2023 | 10:10



Ela merece! Aos 75 anos de idade, Rita Lee foi a grande homenageada do Altas Horas, programa comandado por Serginho Groisman, na Rede Globo.

Com diversos convidados especiais, como Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Tolejar, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santa Cruz, Tom Zé e Zezé Motta, atração inaugurou o Palco Rita Lee. No local, eles apresentaram grandes sucessos da cantora como Amor e Sexo, Chega Mais, Jardins da Babilônia, Esse Tal de Rock and Roll e Agora Só Falta Você.

Mesmo não estando presente no programa, Rita acompanhou tudo de sua casa acompanhada do marido e do filho, que compartilharam a reação da artista nas redes sociais.

O apresentador Serginho Groisman falou o quanto estava feliz ao ver Rita Lee acompanhando o seu programa:

Essa imagem captada por João Lee durante a cena de inauguração do palco Rita Lee está me deixando especialmente emocionado e feliz. Viva Rita Lee.